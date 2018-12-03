Pazarlar'da muhtarlar toplantısı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde köy ve mahalle muhtarları, düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıya, Kaymakam Kerem Yenigün , Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çakan, Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda 2019 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Toplantının amacının, köy ve mahallelerdeki ihtiyaç ve sorunların tespit edilmesi olduğunu belirten Kaymakam Yenigün, ''Muhtarlarımızla karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunup ve taleplerini aldık. Ayrıca, bir önceki toplantıda ele alınan konuların çözümü ve gelinen aşamalarla ile ilgili bilgileri birlikte değerlendirdik ve yeni konular üzerinde istişare yaptık'' dedi.

Toplantıda köy ve mahalle muhtarları tarafından var olan sorunlar dile getirildi. Karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde geçen toplantıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları içeren bir rapor tutuldu.

Kaymakam Kerem Yenigün, dile getirilen ihtiyaç ve sorunlarla ilgili kurumlara talimat vereceğini ifade etti.(MB-EFE)