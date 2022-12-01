Pazarlar'da öğrenciler geçmişi tanıyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Geçmişi tanıyoruz” projesi hayata geçirildi.

Pazarlar İlkokulu Müdürlüğünce Kültür, tarih ve gelenekleri tanıtmak üzere düzenlenen “Geçmişi tanıyoruz” çerçevesinde Okul Aile velilerinden toplanan geçmişte kullanılan giyim, ev malzemeleri ve tarımda kullanılan malzemelerin sergisi düzenlendi.

Pazarlar İlkokul Müdürü Mustafa Fatih Eren, geleceğin mirasçıları olan çocuklar için böyle bir projeye imza attıklarını söyledi.

Çocukların kitaptan okumaktan ziyade tarihi ve kültürü görerek daha iyi anlayacağını anlatan Eren, "Kültür, tarih ve gelenekleri tanıtmak üzere düzenlediğimiz “Geçmişi Tanıyoruz” Projesiyle öğrencilerimiz görerek tanıyorlar. Öğrencilerimiz sahip olduğumuz bu tarihsel dokuyu, kimliği iyi tanıyorlar. Tarihte yaptıklarımızı, ortaya koyduğumuz eserleri görerek iyi tanıyorlar. Gelecek nesillere bu değerlerin aktarılmasında önemli rol oynayacaklardır. Öğrencilerimizle birlikteyiz, mutluyuz, çocuklarımız da mutlu" dedi.

4. Sınıf Öğrencisi Hatice Nur Aksoy, "Okulumuz bizim için 'Geçmişi tanıyoruz' projesi çerçevesinde düzenlediği sergi çok hoşumuza gitti, Geçmişte atalarımızın kullandığı malzemeleri tanıma fırsatımız oldu. Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.