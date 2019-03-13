Pazarlar'da öğrenciler, velileri ile şiir okudu

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde İstiklal Marşının kabul edilmesi ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri çerçevesinde "velin ile şiir okuma yarışması" düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy'u anmak için hazırlanan yarışmada Safahat Kitabından şiirler seçilerek İlçe okullarında okuyan öğrencilerle velileri yarışmaya katıldı.

Yarışmayı izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, ''Böyle bir yarışmanın düzenlenmesi ilçemiz açısından gurur verici bir olay, özellikle velisiyle sahneye çıkıp Mehmet Akif'ten şiir okuyan çocuklar için unutulmaz bir anı olmuştur. Yaşlısından gencine bütün velilerimizin gösterdiği ilgi bizi duygulandırdı Özellikle Hatice Akbulut adlı velimizin torunuyla okuduğu "Zulmü Alkışlayamam" şiiri beni ve izleyenleri çok duygulandırdı, bunca yaşına rağmen medeni cesareti izleyenlerden taktir topladı, bu yarışmada katkısı olan herkese şahsım ve kurumumuz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmaya katılanlar adına 70 yaşındaki Hatice Akbulut, "Böyle bir yarışmada şiir okuduğum için mutluyum, çok sevdiğim torunumla yarışmaya katılmak benim için unutulmayacak bir anı oldu. Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirini ezberleyip okumak hayatım boyunca unutmayacağım bir anı oldu. Yarışmayı tertipleyen hocalarıma teşekkür ederim'' diye konuştu.

Yarışmada ortaokullar kategorisinde Nilüfer Karaköse ve Velisi Münevver Girgin, ilkokullarda ise Abdurrahman Sümer ve Babası Zeki Sümer birinci oldu.