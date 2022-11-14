Pazarlar'da “Okul Temelli Mesleki Gelişim” çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Pazarlar Ortaokulu öğretmenlerine “Okul Temelli Mesleki Gelişim” modeli ile kendi istedikleri konu ve eğitmen ile okullarında seminer verildi.

Okuldaki insan ve materyal kaynaklarının etkin biçimde kullanılarak öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul ortamında karşılanması, süreç sonunda öğrenciler için öğretim ve öğrenim kalitesinin artırılmasının hedeflendiği “Okul Temelli Mesleki Gelişim” çalışmaları Pazarlar Ortaokulunda devam ediyor.

Söz konusu model çerçevesinde Pazarlar Ortaokulunda Eğitimde yeni yaklaşımlar Bilgisayar Eğitici Eğitmen Erkan Erden tarafından okul Pazarlar Ortaokulu öğretmenlerine “web 2.0” semineri verildi.

Bilgisayar Eğitici Eğitmeni Erkan Erdem, bu modelin öğretmenlerin kendi hizmet içi eğitim ihtiyaçlarına kendilerinin karar verdiği bir model olduğunu belirterek, “Okul temelli gelişim modeli, öğretmenlerin kendi öğrenmelerini yaşam boyu öğrenme anlayışı içerisinde yönlendirdiği bir modele hizmet ediyor. Bu çerçevede öğretmenlerimiz kendi öz değerlendirmelere aracılığı ile kendi hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını, mesleki gelişim ihtiyaçlarını kendileri belirliyor ve okul yöneticileri ile birlikte karar vererek bu ihtiyaçlarının karşılanmasını talep ediyor. Bakanlık öğretmenlerimizin ve okulumuzun ihtiyaçları çerçevesinde bu talepleri hizmet içi eğitim olarak sunuyor. Bu çerçevede bugün web 2.0 konusunda öğretmenlerimizle bir hafta süren seminer yaptık” dedi.

Seminer konusunun ve eğitmenin kendi öğretmenleri tarafından sene başı kurul toplantısında belirlenerek ilgili prosedür doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat ettiklerini söyleyen Pazarlar Ortaokulu Müdürü İsmail Gürakan, model ile müracaat süreci sonunda öğretmenlerinin talep ettikleri eğitimi yine kendi tercih ettikleri eğitmenden aldıklarını ifade etti.

Pazarlar Ortaokulu öğretmeni Ümmü Gülsüm Ören, okul temelli mesleki gelişim modeli çerçevesindeki eğitimleri hem kendilerinin hem de öğrencilerinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlediklerini söyleyerek bu eğitimlere her öğretmenin ulaşabileceğini dile getirdi.