Pazarlar'da orman yangını

Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Şahma mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevlere Pazarlar Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangına itfaiye ve yangın söndürme çalışmalarına bir helikopter destek verdi.

5 dönümlük alandaki meşe ağaçlarının yandığı yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Orman söndürme ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediği ve araştırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci de orman yangını alanına gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.