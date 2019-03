Pazarlar'da taşeron işçiler sendikalı oldu

Kütahya'nın Pazarlar Belediyesinde taşeron şirketten daimi işçi kadrosuna geçen 9 personel, Belediye-İş Sendikası'na üye oldu.

Taşeron işçi sorununu ortadan kaldıran düzenleme 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçmiş ve buna göre 4 Aralık 2017 itibariyle taşeron işçi olarak çalışanlar kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmeleri sağlanmıştı. Bu kapsamda işçilere sendikalı olma yolu da açılmıştı. 696 sayılı KHK ile Pazarlar Belediyesinde daimi işçi kadrosuna geçen 9 personelin, sendikalı olması için Pazarlar Belediyesi ve Türk-İş Sendikası yetkilileri arasında protokol yapıldı.

Pazarlar Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Belediye İş Kütahya İl Başkanı Alettin Özçallı ve personel katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Bizler de çalışanlarımız rızkını kazanırken, yarınları ile ilgili kaygıları olmaması için mevcut daimi işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımızı sendikalı yapalım istedik. Aslında işçi kardeşlerimin haklarını sendikadan önce belediye başkanınız olarak ben korurum. Sizin haklarınızı korumak ve daha iyi şartlarda çalışmanızı sağlamak öncelikle benim görevim. Haklarınızın korunması konusunda şüpheniz olmasın. Bu zamana kadar yaptığım gibi bundan sonra da daha sağlıklı ve verimli çalışmanız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bir aileyiz. Birbirimizin mutluluğunu ve üzüntüsünü birlikte paylaşıyoruz. Tüm işçi kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Belediye İş Kütahya İl Başkanı Alettin Özçallı ise, "Belediye Başkanımız Cavit Erdoğan, her zaman sizlerin yanında oldu. Her ne talebimiz olduysa çalışanlarımın yararına ise her türlü desteği ve iş birliğini yapmaya hazırım diyerek, bizleri çağırdı. Taşeron düzenlemesiyle birlikte Türkiye artık yeni bir döneme adım atmıştır. Bizde Türk-iş ailesi olarak Belediye Başkanımız Cavit Erdoğan ile birlikte sizlerin haklarınızı kazana bilmeniz adına gecemizi gündüzümüzü katarak çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk-İş Sendikası yetkilileri, personele bilgilendirmede bulundu.