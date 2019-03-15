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Pazarlar'da tiyatro

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sincap Çocuk Tiyatrosu, "Hacivat-Karagöz Ormanda" adlı oyunu Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde sahneledi.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sincap Çocuk Tiyatrosu, "Hacivat-Karagöz Ormanda" adlı oyunu Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde sahneledi.


Orman Genel Müdürlüğü tarafından kurulan tiyatro grubu, Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Pazarlar İlçesinde Anaokulu ve İlkokul öğrencileri ile buluştu.


Çocuklara ağaç, orman sevgisini konu alan "Hacivat-Karagöz Ormanda" konulu oyunu sahneleyen tiyatrocular, izleyicilerden yülük alkış aldı. 2 seansta gösterilen oyunda öğrencilere orman, ağaç, doğa ve çevre konuları anlatıldı.


Pazarlar Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, oyunun ardından yaptığı konuşmada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman ve ağaç sevgisi temalı tiyatronun İlçemizde sahneye çıktığını söyledi. Orman ve doğa sevgisinin önemine değinen Sevgi, "Sincap Çocuk tiyatrosu ile minik öğrencilerimiz hem eğlendiler hem de orman ve ağaç sevgisini öğrendiler" diye konuştu.

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