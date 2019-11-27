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Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı Orhanlar köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Orhanlar köyünde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şükrü Aydoğan (73) yönetimindeki 43 ET 630 plakalı traktör, yoldan çıkarak devrildi.


Kazada, traktör sürücüsü Şükrü Aydoğan yaralandı.


Aydoğan, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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