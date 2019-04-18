Pazarlar'da Türk İşaret Dili Kursu'na ilgi

Kütahya'nın Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İşaret Dili Kursu büyük ilgi görüyor.

Yeşim Yeşil'in öğretmenliğini yaptığı 120 saatlik Türk İşaret Dili Kursu'na 38 kişi katılıyor.

Kursiyerler işaret dilini öğretmenin mutluluğunu dile getirirken, kurs öğretmeni Yeşim Yeşil, çok sayıda insana işaret dilini öğretmek istediklerini ve İlçe halkının kursla ilgili hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Kursa ilginin büyük olduğunu belirten kurs Öğretmeni Yeşim Yeşil, “Pazarlar Halk Eğitimde kursumuzu açtık ve kursumuz kursiyerlerimizin özverisi devam ediyor. Herkes çok istekli. Pazarlar işaret dilini öğreniyor. Kursiyerlerimizin işaret dilini öğrenme arzuları bizi fazlasıyla memnun etti" diye konuştu.

Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, “İşitme engellilerinin karşılaştığı birçok sorunun temelinde engelsiz insanların onlarla iletişim kuramaması yatıyor. Bu durum işitme engellilerin istihdam, eğitim, sağlık, sosyalleşme ifade ve düşünce özgürlüğü gibi en temel insan haklarına erişimini engelliyor. Engelliler engelsizler ile iletişim kurmak için uğraşırken engelsizler ne yapıyor?. İşte biz Halk Eğitimi Merkezi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalıştık. İlçemizde bu eğitimi vererek engellilerle karşılaştıklarında daha iyi iletişim kurabilmelerini amaçladık. Halk eğitimi Merkezimiz bünyesinde açılan İşaret dili kursuna 38 kursiyer katılıyor. Yeşim Yeşil'in öğretmenliğini yaptığı 120 saatlik işaret dili kursundaki kursiyerlere başarılar dilerim. Ayrıca yoğun ilgi olduğundan mevcut kurs bitince akabinde yenisi açılacaktır. Kursa katılmak isteyenler Halk Eğitim Merkezimize başvuru yapabilirler” dedi.