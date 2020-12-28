Pazarlar'da üçlü işbirliği protokolü

Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Prof Dr. Mustafa Aydın, DPÜ sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur ve Pazarlar MYO Müdürümüz Prof. Dr. Semra Durmuş Acer katıldı.

İmzalanan üçlü protokol hakkında bilgi veren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Pazarlar Kaymakamlığı ve Belediyemiz arasında Pazarlar Meslek Yüksekokulunun yerleşkesi içerisine modern kütüphane ve çalışma salonu kazandırılması için işbirliği protokolü imzalandık. Ayrıca üniversitemizin mevcut durumu ve geleceği ile alakalı birtakım istişare ve değerlendirme toplantısında yarınlarımıza, eğitime, üretime ve gelişmeye dair umut olacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

İmzalanan protokolün ardından bir açıklama yapan Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, “Pazarlar Meslek Yüksekokulunun yerleşkesi içerisine kütüphane ve çalışma salonu kazandırılması süreci, Valimiz Ali Çelik'in Kasım ayında Pazarlar'a yaptığı ziyaretle başladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğümüz, Pazarlar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Pazarlar Belediye Başkanlığı arasında iş birliğini öngören protokol ile sonuçlandırılmış oldu. İlçemize ve Meslek Yüksek Okulumuza yeni bir değer kazandırmayı amaç edinerek bu işe giriştik. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte okulumuz ve ilçemiz tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği modern bir kütüphane ve çalışma alanına sahip olacak. Pazarlar Meslek Yüksekokulu her sene artan öğrenci kapasitesi, açılan yeni bölümleri ile bilimsel ve fiziki imkanlarıyla geleceğe emin adımlarla yürüyor. Bu anlamda da imzalanan protokolü çok değerli buluyoruz” diye konuştu.