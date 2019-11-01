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Pazarlar'da üniversiteye hazırlık kursları

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından lise mezunlarına yönelik LYS-YGS kursları devam ediyor.

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından lise mezunlarına yönelik LYS-YGS kursları devam ediyor.


Lise mezunu öğrenciler için, Türk dili ve edebiyatı, matematik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve fizik gibi alanlarda kursların devam ettiğini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, “Üniversiteye hazırlık kurslarımız devam ediyor. Halk Eğitimi Merkezi Destekleme ve Yetiştirme Kursları yönergesine göre ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün yönetmelikleri doğrultusunda açtık. Üniversiteye hazırlık kurslarımıza 18 öğrenci kayıtlı olup 8 dersten kurs açtık. Geçen yıl 3 lisans olmak üzere 6 öğrencimizi üniversiteye yerleştirdik. Bu yıl daha başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum” dedi.

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