Pazarlar'da veli iletişim semineri

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, öğrenci ve velilerine yönelik iletişim semineri düzenlendi.

Pazarlar İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan 'Veli iletişim' programı kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi.

Seminer'de öğretmenler tarafından hazırlanan videolarda Türkiye'de Çocuk yetiştirmede uzman olan bilim insanlarının düşünceleri velilere izletildi.

Öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler hakkında velilere bilgi aktarımı, "İnsan yetiştirmenin püf noktaları" konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

Pazarlar İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, "Her ay gerçekleştirilecek ve farklı konularda bilgilerin verileceği veli iletişim seminerine tüm velilerin katılmalarını bekliyoruz" dedi.