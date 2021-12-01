Pazarlar'da "Zafere koşuyorum" proje eğitimi sona erdi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından “Zafere koşuyorum" projesi eğitimleri sona erdi.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürünün Yürüttüğü ve Pazarlar Kaymakamlığı'nın ortak olduğu “Zafere koşuyorum" projesi 7 farklı kurumdan 15 kişinin katıldığı eğitim sona erdi.

İlçenin proje yazma ve yürütme yeterliliğinin artırılması adına düzenlenen faaliyet kapsamında; Kırsal Kalkınma, İç İşleri Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Vakıflar, Erasmus ve özellikle kalkınma ajansının çıktığı proje çağrılarına nasıl proje yazılabileceği ve proje döngüsü eğitimleri verildi.

2021 yılı teknik destek programı kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Pazarlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu ''Zafere koşuyorum'' projesinin bitiminde başarılı olan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Katılım belgeleri Belediye Başkanı Bilal Demirci ve Şube Müdürü Ethem Ural tarafından takdim edildi. Bilal Demirci, proje eğitmeni Petek Üzülmez'e bu eğitimde katılımcılara verdiği emekler için teşekkür etti. Ayrıca Başkan Demirci, hibe projelerde Pazarlar İlçesinin bundan sonra iddialı olacağını dile getirerek eğitime katılanlara da teşekkür etti.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, "Bu teknik destek kapsamında ilçemizin hibelerden faydalanma oranını artıracak ve ilçemizin kalkınmasına katkıda bulunacağız. Projemiz kapsamında bize destek veren tüm kurumlara ve Projemizi finanse eden Zafer Kalkınma Ajansına teşekkür ederim” dedi.