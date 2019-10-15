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Pazarlar'dan Türk futboluna 3 yetenek

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde geçtiğimiz yıl açılan Buca spor Futbol Okulu ilk senesinde meyvelerini vermeye başladı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde geçtiğimiz yıl açılan Buca spor Futbol Okulu ilk senesinde meyvelerini vermeye başladı.


Pazarlar İlçesinde açılan Buca Spor futbol Okulu ilk yılında yetiştirdiği 3 genci başka takımlara transfer yaparak sezona hızlı başladı.


Futbol okulunda kurs gören 2006 doğumlu Samet Erdinç Buca spor Futbol Akademisine, 2007 doğumlu Bayram Burak Cantürk ve 2008 doğumlu Metin Çağlar Kiyak ise Uşak alt yapısının en başarılı takımlarından Renotek Eğitimspor'a transfer oldu


Buca spor alt yapı antrenörleri Kemal Şafak Aksu, " İlçemizde geçtiğimiz yıl açılan Buca spor Futbol Okulu ilk senesinde meyvelerini vermeye başladı. 2006 doğumlu Samet Erdinç Buca spor Futbol Akademisine transfer olup; hayatına İzmir'de devam etmeye başladı. 2007 doğumlu Bayram Burak Cantürk ve 2008 doğumlu Metin Çağlar Kiyak ise Uşak alt yapısının en başarılı takımlarından Renotek Eğitim Spora transfer oldu. İlçemizdeki futbol okulumuzdaki yetenekli gençlerimizi Türk Futboluna kazandırmak için çalışmalarımız devam edecektir. Gururumuz olacaklarına eminim" dedi.


Samet Erdinç, Bayram Burak Cantürk ve Metin Çağlar Kiyak'in transferi Kütahyalı sporseverlerin yüzünü güldürürken; genç futbolcular, kendine güvenenleri asla mahcup etmeyeceğini ifade ettiler.

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