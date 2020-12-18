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Pazarlar'dan Vali Ali Çelik'e teşekkür ziyareti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Pazarlar heyetini kabul etti.

Vali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette; Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Akşen ile Yusuf Ertaş, Sofular Köyü Muhtarı Mehmet Ali Özdemir yer aldı.


Pazarlar'da devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette heyet Vali Ali Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, “Hepimizin ortak gayesi hizmet. İlçemize, vatandaşımıza katkımız olsun diye çaba içerisindeyiz. Sorunun değil çözümün parçası olmak adına çalışıyoruz. Katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.

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