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Pazaryeri ve çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında çöp konteynerleri ilaçlandı.

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında çöp konteynerleri ilaçlandı.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Korona virüsü önlemek adına aldığımız tedbirler aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçede dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler özel kıyafetlerini giyerek, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımları ve çöp konteynerlerini ilaçladı. Korana virüs tedbirleri kapsamında ilçede pazar yeri olarak kullanılan alanlar da ilaçlanıp dezenfekte edildi'' dedi.

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