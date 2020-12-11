Pazaryerlerinde “Gelin HES kodunu birlikte alalım” stantları

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “ AK Parti Kütahya İl ve İlçe Teşkilatlarımız tarafından il merkezi ve ilçelerimizde kurulan pazaryerlerinde açılan “Gelin HES kodunu birlikte alalım” stantlarında HES kodu olmayan vatandaşlarımıza HES kodu almalarında yardımcı olunmaktadır” dedi.