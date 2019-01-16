Pazrlar'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Pazarlar'da kar kalınlığı şehir merkezinde 20 santimetreye ulaşırken, yüksek yerlerde ise 40 santimetreye ulaştı.

Pazarlar İlçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı günü boyu ve gecede devam etti. Akşam saatlerinde tipiye çeviren yağış ulaşımda aksaklıklar oluşmasına sebep oldu. Ayrıca gece yarısından sonra havanın soğuması ile birlikte buzlanmalar oluştu.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetre, yükseklerde ise 40 santimetreyi buldu. Etkili olan kar nedeniyle, çevre binaların çatıları ve park halindeki araçların üstü karla kaplandı; bembeyaz oldu. İlçe merkezindeki ve arazideki ağaç ve çiçeklerin üzerine düşen kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Pazarlar Belediyesi karla mücadele ekiplerince gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda yoğun kar yağışının ulaşımı etkilemediği belirtildi. Yetkililer sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları yönünde uyardı.

Pazarlar Belediyesi karla mücadele ekiplerince cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Pazarlar'a yoğun kar'ın yağması vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar, karın tadını kartopu oynayarak çıkardı.