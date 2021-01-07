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Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya’da pencereyi açarken dengesini kaybedip 2.

Kütahya'da pencereyi açarken dengesini kaybedip 2. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olay, Dumlupınar Mahallesi Tabari Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pencereyi açarken dengesini kaybeden 77 yaşındaki Yaşar Özçelik, ikinci kattan beton zemine düştü. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Özçelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Özçelik'in cenazesi otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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