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Perde ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir eve girerek perde, altın ve bir miktar para çalan kadın tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir eve girerek perde, altın ve bir miktar para çalan kadın tutuklandı.


Tavşanlı İlçe Emniyet müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri Kuruçay Caddesi üzerinde gündüz vakti evden hırsızlık yapan ve 2 adet altın bilezik, 350 TL değerinde para ve tül perdeleri çalan şahsı tespit etti. Şüpheli Y.İ. yapmış olduğu hırsızlığı itiraf ederek çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklandı.


Y.İ. tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


Y.İ.'nin hırsızlık yaptığı evden eşyalarla çıkarken görüntüleri saniye saniye güvenlik kameraların yansıdı.

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