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Plastik boru tesisatçısı kursuna yoğun ilgi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’’Plastik boru tesisatçısı’’ kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ''Plastik boru tesisatçısı'' kursu açıldığı bildirildi.


Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ''Plastik boru tesisatçısı, plastik boruları montaja hazırlama ve montajını yapma becerisine sahip olan bireydir. Plastik Boru Tesisatçısı kursu ise plastik boru tesisatçısı mesleğini yürüten veya yürütmek isteyen bireylerin, Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı 192 saatlik kursunu ilçemizde başlattık. Masa üzerinde çizimlerle başladığımız ve usta öğreticimiz tarafından daha sonra uygulama bölümüne geçilecek kursumuz sonunda, başarılı kursiyerlerimize sertifika verilecek'' dedi.

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