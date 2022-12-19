İhlas Haber Ajansı

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Polis, kaçan 3 kişinin yere attıkları ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Kütahya’da Yunus Timlerinden kaçan 3 kişinin yere attıkları ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus Timlerinden kaçan 3 kişinin yere attıkları ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuat Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında A. A. (21), O.Y. (17) ve A.H.Y. (17) isimli şahıslar Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ekipleri fark etmeleri üzerine yaya olarak kaçmaya başladılar. Kovalamaca sırasında şüphelilerin yere attıkları ruhsatsız tabanca ve 1 fişek ele geçirildi.


1 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

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