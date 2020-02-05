Polis kasa hırsızlarını kısa sürede yakaladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Y.D., A.K. ve cezaevinden izinli çıkan V.O.'nun Subaşı Mahallesi'nden belediye evlerinin kilitlerini kırmak suretiyle 5 bin TL değerinde ziynet eşyayı çaldığı iddia edildi. Ayrıca aynı şüphelilerden Y.D., A.K. ve yanlarında R.Ü. ile Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde bir lokantadan içerisinde 4 bin TL para ve tapular bulunan bir kasayı çaldığı öğrenildi.

Olayın aydınlatılması amacıyla yapılan inceleme ve araştırma neticesinde 3 gün içerisinde tespit edilen Y.D., A.K. ve R.Ü. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanarak Tavşanlı Adliyesine götürüldü.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Ceza Kurumuna gönderildi. Tavşanlı T Tipi Açık Cezaevinde bulunan V.O.'nun ise bugün adliyeye götürülerek ifadesinin alınacağı belirtildi.