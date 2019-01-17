Polis, soba zehirlenmelerine karşı uyardı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçe merkezinde kış mevsimi dolayısıyla artan soba zehirlenmelerine karşı polis ekipleri, halkı uyardı.

Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, kış mevsiminin etkili olduğu şu günlerde artan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla bir dizi çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma kapsamında Tavşanlı Ada Mahallesinde sobalı ev sahiplerinin evlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen polis uyarılarda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amiri Mustafa Özel, Devriye Ekipler Amiri Muhammed Selçuk Araç, soba zehirlenmelerine ilişkin alınacak önlemler konusunda sobaların nasıl yakılacağı ve zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ile ilgili bilgi verdi.

Polis ekipleri yanlarında götürdükleri hediyeleri çocuklara takdim ettiler. Ziyaretlerde Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral da polis ekiplerine eşlik etti.