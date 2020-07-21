İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis uyarıyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde kurulan Canlı Hayvan Pazarı’nda dolandırıcılık ve sahte para olayları konusunda satış yapan besicilerin ve vatandaşın uyarılmasına ve yaşanabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi amacıyla bilgilendirme standı açtı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde kurulan Canlı Hayvan Pazarı'nda dolandırıcılık ve sahte para olayları konusunda satış yapan besicilerin ve vatandaşın uyarılmasına ve yaşanabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi amacıyla bilgilendirme standı açtı.


KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, açılan stantta, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanlık satışı esnasında sahte para olaylarının önüne geçebilmek ve vatandaşların alış verişlerinde nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda uyarılarda bulunacaklarını ifade ettiler.


Görevliler, ayrıca kurban satıcılarının paralarını kontrol edebilmeleri amacıyla sahte para tespit edebilen para sayma makinesi vatandaşların kullanıma sunularak bilgilendirilmelerini sağladıklarını dile getirdiler.


Ekipler, vatandaşların kurban satışlarını güven içerisinde geçirmelerine yönelik tedbirlerinin Kurban Bayramına kadar sürdürüleceğini özlerine eklediler.


Kurban satıcıları ve vatandaşlar, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine verdiği hizmetten dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.