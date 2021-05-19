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Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 gün içerisinde yapılan denetimlerde 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 gün içerisinde yapılan denetimlerde 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.


Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde Asayiş Büro Amirliği ekipleri toplamda 5 gram Metamfetamin, 28 adet Lyrica, 10 gram esrar ve 6 gram toz esrar yakaladı.Ekipler ayrıca, 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden, 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Gerekli işlemler için emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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