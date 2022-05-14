Polis ve jandarma ekipleri 'Daha güvenli trafik için stant' açtı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi polis ve jandarma ekipleri, stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan stantla halka trafik kuralları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasını tanıtıcı broşürler de dağıtıldı.

Açılan stantta Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, vatandaşlara trafikte uyulması gereken kurallar, kask ve emniyet kemeri ile alakalı bilgiler verirken, eğitici broşür ve çocuklara trafik kuralları ile ilgili boyama kitabı hediye edildi.

Etkinliğe Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Selâhi Kayar, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, jandarma, polis ve zabıta trafik ekipleri katıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, yaptığı açıklamada, "Trafik Haftası münasebetiyle vatandaşlarımızı bilgilendirme amaçlı açılan standı ziyaret ettik. Daha önceki günlerde emniyet kemeri denetimleri yaptık. Çeşitli eğitici ve bilgilendirici broşürler var. Aynı zamanda KADES uygulaması hakkında da ekiplerimiz tarafından kadınlarımıza yönelik bilgilendirme yapıyor.Trafik kazalarının en az indirilmesi konusu bizim için çok önemli. Tüm sürücülerimize uyarıda bulunmak istiyorum. En ufak bir ihmalimiz büyük kazalara sebep olabiliyor. Trafikte sürücülerimizin ve yayalarımızın çok dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Recep Korkut isimli vatandaş, "Trafik haftası çerçevesinde broşürler dağıtıldı ve yetkililer bilgiler aktardı, bunun için çok teşekkür ederiz" dedi.