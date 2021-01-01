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Polisin dikkati esrar yakalattı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Emniyet ekiplerinin şüphelendikleri otomobilde yaptıkları aramada 30 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emniyet ekiplerinin şüphelendikleri otomobilde yaptıkları aramada 30 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre Emet ilçesi Esentepe Mahallesi'nde devriye görevi yürüten emniyet görevlileri şüphelendikleri otomobilde, Emet Cumhuriyet Savcılığından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama izni alarak arama gerçekleştirdiler.


Yapılan aramada şüpheli otomobilde 30 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Savcılık talimatları ile şüpheli S.Ç. isimli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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