İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisten bayram öncesi 'sahte para' uyarısı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi esnafı sahte paraya karşı uyardı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi esnafı sahte paraya karşı uyardı.


Yaklaşan Ramazan Bayramı ve düğün sezonu dolayısıyla sahte para, çek ve dolandırıcılık olaylarına karşı güvenlik önlemlerini artıran Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Uzun Çarşı ve diğer caddelerdeki esnafa broşür dağıtarak sahte ve gerçek para arasındaki farkı anlattı. Esnaflar bilgilendirme ve uyarı için emniyet görevlilerine teşekkür ederek çok daha dikkatli olacaklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.