Polisten motosiklet denetimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde polis, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik yaptığı denetimlerde 20 sürücüye toplam 6 bin 289 TL para cezası kesti.

Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Alınan bilgiye göre üç ayrı uygulama noktasında polisin yaptığı denetimlerde, 63 araç ve sürücü kontrol edildi. 4 araç trafikten men edilirken, 20 araç sürücüsüne 6 bin 289 TL para cezası kesildi. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.