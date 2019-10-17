Porsuk Baraj Gölüne 3 bin yayın balığı yavrusu bırakıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında üretilen 3 bin Avrupa Yayın Balığı (Silurus glanis) yavrusunu Porsuk Baraj Gölünde suyla buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce (BSGM) yürütülen "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünce, Türkiye'de ilk kez kitlesel olarak üretilen Avrupa Yayın Balığı (Silurus glanis) yavrusu Porsuk Baraj gölüne salındı.

Proje kapsamında ilk kez kitlesel üretimi gerçekleştirilen yayın balığı yavrularının aralarında Eskişehir ve Kütahya'nın da bulunduğu 7 ilde 7 kaynağa bırakılacağını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yayın balığının en büyük boya ulaşabilen tatlı su balıklarından biri olduğunu, balık boyunun 3 metre ağırlığının ise 200 kiloya kadar ulaşabildiğini, lezzeti nedeniyle de tercih edildiğini söyledi.

Porsuk Baraj Gölü'nün bu balığın doğal yaşam alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Özçalık; Balıkçıların yayın balığının avlanma boylarına dikkat ederek, gelecek nesillere aktarılması konusunda özverili davranmalarını istedi.