Prof. Dr. Ahmet Aydın‘dan veda

Dr. Ahmet Aydın için veda töreni düzenlendi.

Mühendislik Fakültesinin Fuaye Alanında düzenlenen törene Prof. Dr. Ahmet Aydın ve ailesinin yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Aydemir ve Prof. Dr. Kaan Eraslan, DPÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Göktay Ediz, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuncu, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Önder Uysal, Mühendislik Fakültesi eski dekanlardan Prof. Dr. Ramazan Köse, Prof. Dr. Cem Şensöğüt ve Prof. Dr. Osman Şan ve eski rektör yardımcılarından Mehmet Tevfik Bayer ile Mühendislik Fakültesinin akademik ve idari personelleri katıldı.

Törende konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Göktay Ediz, Aydın'ın kısa bir özgeçmişini okuduktan sonra "Prof. Dr. Ahmet Aydın, asistanlıktan profesörlüğe ve hatta daha sonrasında da mücadelenin ve çalışmanın hiç bitmediği akademik alandaki bu uzun yolculuğu çok güzel bir şekilde neticelendiriyor. Kendisi emekli olsa da, bizlerin onun deneyimlerinden faydalanması için kendisinin Üniversitemizle bağlarını koparmamasını rica ediyoruz. Prof. Dr. Ahmet Aydın'a bundan sonraki yaşamında ailesiyle mutluluklar diliyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

“Ahmet Hoca deyince aklıma huzur geliyor" diyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Eraslan, "Kendisiyle çalıştığımız dönemde çalışma ortamımızda hep huzur vardı. Kendisi bizlere ağabeylik yaptı, bize çok değer kattı. Hakkınızı helal edin hocam. Size çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasına katılımcılara teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Ahmet Aydın ise "Akademisyenlik hayatımda Ege, Dokuz Eylül, Akdeniz, Isparta Süleyman Demirel ve Kütahya Dumlupınar Üniversitelerinde çalıştım ve çeşitli görevler üstlendim. Tüm kariyerim boyunca çok sayıda akademisyenle çalıştım. Bugünlere ulaşmada emeği olan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bu üniversitede görev yaptığım 22 yıl boyunca çok değerli çalışma arkadaşlarım oldu. Sizlerin de size değer katan çalışma arkadaşları olmasını temenni ediyorum. İyisiyle kötüsüyle geçen bu 22 yılın sonunda 'Ne olursa olsun. İyi ki sizleri tanıdım' diyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Göktay Ediz, Rektör Yardımcısı Kaan Erarslan, DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Bozkurt, DPÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı İskender Işık ve eski dekanlardan Osman Şan, Prof. Dr. Ahmet Aydın'a teşekkür hediyelerini sundu.(EFE)