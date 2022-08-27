Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu, "Milli Mücadelenin Manevi Dinamikleri" anlattı

Kütahya'da Büyük Zafer'in 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde, “Milli Mücadelenin Manevi Dinamikleri” konulu konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu'nun konuşmacı olarak katıldığı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen konferansa, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, protokol üyeleri ve misafirler katıldı.

Program İstiklal Marşından sonra Ulu Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Sarı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Milli Mücadele'nin zafere dönüştürülmesinde birçok kişinin emek ve gayretlerinin olduğunu dile getirdi.

Milli Mücadelede din adamlarının yerinin öneminden bahseden Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu, “Milli mücadelede birçok din adamımız görev aldı. Bu toprakların düşmandan kurtarılması için mücadele eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, din adamlarını ve emeği geçen herkesi rahmetle anıyorum” dedi.

İzmir'in işgalinden kısa bir süre sonra düzenlenen mitingde konuşan Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi'nin yaptığı konuşmanın milli mücadelenin başlangıcında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Sarıkoyuncu, “Ahmet Hulusi Efendi yaptığı konuşmasında, işgal edilen memleket halkının silaha sarılmasının dini bir görev olduğunu belirterek, vatanı düşmana teslim etmek isteyenlerin düşman esareti altında olanlar olduğunu ifade etmiştir. Bu örnek bile bize Kurtuluş Savaşı'nda din görevlilerinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Müftülerimizin ve din adamlarımızın bu öz verili gayretlerini zaferin 100. yılında gündeme almak büyük bir vefa örneğidir” diye konuştu.