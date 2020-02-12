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Prof. Dr. Arıklı'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, KKTC Cumhurbaşkanı Adayı ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur da hazır bulundu. Ziyaret sonunda Erhan Arıklı, Kazım Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.


Rektör Uysal'da Arıklı ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye sunumu yapıldı.

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