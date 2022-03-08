Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Aşılanmış kişilerde Covid pozitif olma ihtimali 7 kat daha az"

Dr. Duygu Perçin Renders tarafından, “Covid-19 ve Aşı Karşıtlığı” konulu konferans verildi.

Konferansta, Covid-19'a karşı alınması gereken tedbirler, aşı çeşitleri, aşı karşıtlarının iddiaları ve yanlış bilgilendirmeler konularından bahsedildi. KSBÜ Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen konferansta konuşan Prof. Dr. Perçin Renders, aşı çeşitlerinden bahsederek, “Bugüne kadar 33 tane onaylamış aşı var. Bu aşılardan 10 tanesi Avrupa Birliği ve DSÖ tarafından onaylanan aşılar. Bunun dışında 184 aşı adayı var. 633 aşının da faz çalışmaları henüz başlamamış” dedi.

Aşı karşıtlarının iddialarına da değinen Perçin Renders, "Aşılar hızlı onaylandı gibi iddialar oluyor, güvenilir olamaz deniyor. DSÖ aşı çalışmaları başlar başlamaz onaylama sürecini de başlattı. Yani çalışmalar paralel başladı. Sonuçlar hızlı onaylandı ama prosedürlerde değişiklik olmadı. Diğer bir iddia aşılılar da Covid oluyor, hastaneye yatıyor iddiası. Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 98'i ya aşısız ya da aşıları eksik yapılmış. Demek ki aşı, ölümleri ve yoğun bakımlara yatışı önlüyor. Aşılanmış kişilerde Covid pozitif olma ihtimali 7 kat daha az. Hastaneye yatış 49 kat, ölüm 32 kat daha az. Uluslararası bir çalışmada 4 bin sağlık çalışanı aşılanıyor ve Covid'e yakalanma oranına bakılıyor. Yüzde 90 oranında riski azalttığı görülüyor. Yine aşı olunsa da virüsün yayıldığına yönelik bir iddia var. Bununla ilgili İngiltere'de yapılan bir çalışma aşı olunca bulaş oranının yüzde 80 oranında azaldığı yönünde. Aşıların yan etkisinin çok fazla olduğunu söyleyen iddialar da mevcut. Bu da doğru değil. KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde sağlık personellerimiz ile yaptığımız bir çalışma var. Yapılan çalışmada, aşı yerinde ağrı, baş ağrısı gibi küçük yan etkiler görüldü" diye konuştu.

Pandeminin yanında infodemi ile de savaştıklarını ifade eden Perçin Renders, “KSBÜ öğrencisi her duyduğuna inanmamalı. Biz aynı zamanda sadece bir salgınla değil, infodemi ile de savaştık. Bilimsel çalışmalara bakmamız gerekiyor ve burada da seçici olmak gerekiyor. 3 türlü yanlış bilgilendirme yaşıyoruz. Bunlar malenformasyon, dezenformasyon ve mezenformasyon.” açıklamalarda bulundu.