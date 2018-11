Prof. Dr. Ergüler'e 3 ödül birden

Dr. Zeynal Abiddin Ergüler'in 1. Arap Yer Bilimi Dergileri Konferansı‘nda aralarında Springer En İyi Makale Ödülü‘nün de olduğu üç ödül kazandığı bildirildi.

Dumlupınar Üniversitesinden yapılan açıklamada; “1st Conference of the Arabian Journal of Geosciences” adıyla 12-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Tunus'un Hammamet şehrinde uluslararası alanda bilimsel yayınlar yapan yayınevi Springer tarafından organize edilen konferansa dünya genelinde alanında uzman yaklaşık 500 bilim insanının katıldığı konferansta hakem değerlendirmeleri sonucu sunulmaya değer görülen 680 bildiri sunuldu.

Konferansta, Prof. Dr. Zeynal Abiddin Ergüler, Dr. Güzide Kalyoncu Ergüler ile beraber yürüttükleri, Kütahya ve çevresi için de oldukça önem arz eden asit maden drenajını konu alan “Kinetik Kolon Testlerine Dayalı Sülfür Taşıyan Kayaçların Asit Oluşumunun Hidro-Jeokimyasal Davranışı (Hydro-geochemical Behavior of Acid Formation of Sulfide Bearing Rocks Based on Kinetic Column Tests)” başlıklı çalışmaları Springer En iyi Makale Ödülü'ne layık görüldü.

SCI tarafından taranan Arabian Journal of Geosciences dergisinde editörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Zeynal Abiddin Ergüler'e konferans sırasında ayrıca akademik alanda dünyanın prestijli ödülleri arasında yer alan Springer En İyi Konu Editörü ve Springer En İyi Bildiri Editörü ödülleri verildi.(EFE)