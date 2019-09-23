Prof. Dr. Nurullah Genç: "Başarı bedel ister"

Dr. Nurullah Genç'in katılımı ile 'Başarı bedel ister' konulu konferans düzenlendi.

Gençlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa, Simav Belediye Başkan Vekili Fatih Kalay, TÜGVA Simav İlçe Temsilcisi Tamer Çınkı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Okul ve Kurum Müdürleriyle öğrencilerle gençler katıldı.

Şair öğretmen Turan Akbulut'un tarafından, özgeçmişi anlatılan Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç, başarının yeniden sorgulanması, değerlendirilmesi ve gençlere kazandırılması gerektiğini belirtti.

Başarının bedel istediğini anlatan Genç, “ Sevgili öğrenciler ve aziz dostlar, başarmak zorundayız. Başarı bedel ister. Bunun için de yapmamız gerekenler var. Bunlardan birincisi tedricen hareket etmek zorundayız. Birden bire bir başarı olmaz. Adım adım ve sabırla, gereğini yaparak gideceksiniz. Yıllar geçecek şimdi 20 yaşında iseniz, 40 yaşınızda bakacaksınız ki başka bir dünyadasınız, kendi dünyanız değişmiş. Buna tedricilik diyoruz. Bir de tecrit var o da soyutlama. Herkesle aynı anda bütün hayatınızı yaşama imkanına sahip değilsiniz. Arkadaşlıklarınızı, ailenizi, kardeşliklerinizi, tüm ilişkilerinizi gözden geçirmek, 20 yıllık kurguya uygun duruma getirmek zorundasınız, buna tecrit diyoruz. Soyutlayacaksınız kendinizi, Hem her yerde bulunup, Simav'ın sokaklarında dolaşıp, eğlenip, yiyip, içip, hem de büyük başarılar gösteremezsiniz. Kendinizi o başarıya hapsederken bir takım meseleleri hayatınızdan ayıklayacaksınız, bir takım meseleleri de öne çıkaracaksınız. Bazı hususları öne çıkaracaksınız, buna tecrit veya soyutlama diyoruz. Kendinizi soyutlayacaksınız ve o hedefe doğru yürüyeceksiniz. Yetenek olmayınca başarılmıyor. İkincisi de bilgi. Okumadan bilgi sahibi olamazsınız. Size tavsiyem, kulaktan dolma bilgiden uzak durun” dedi.

Konferans sonrası Prof. Dr. Nurullah Genç'e, TÜGVA Simav Temsilcisi Tamer Çınkı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.