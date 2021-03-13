Prof. Dr. Öz Ekonomik Reform Paketi toplantısına davet edildi

Dr. Ersan Öz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomik Reform Paketi Toplantısına davet edildi.

Ekonomik reform paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Haliç Kongre Kültür Merkezi ana salonunda bakanlar, bürokratlar, davetli akademisyenler ve basın mensupları huzurunda, görseller eşliğinde açıklandı.

Hem makroekonomik, hem de yapısal politika ana başlıkları altında birçok başlıkta yeni düzenlemelerin getirildiği paketin öne çıkan hususları ise kamu maliyesinde disiplin, fiyat istikrarı, planlı ve yerli borçlanma, üretim ihracat girişime yönelik destekler ile vergilendirme düzenlemeleri olarak öne çıktı.