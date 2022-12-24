Prof. Dr. Özatik, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Mehmet Ali Özatik Kütahya Merkez Nafi Güral Fen Lisesindeki söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, Nafi Güral Fen Lisesinde gerçekleştirilen söyleşide öğrencilere, başarılı olma, hayat disiplini, zorluklarla mücadele etme, doktorluk mesleği ve geleceği konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca kendi yaşamından da örnekler verdi, öğrencilerin sorularını cevapladı.