İhlas Haber Ajansı

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Prof. Dr. Özatik, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Hastanesi Başhekimi Prof.

Dr. Mehmet Ali Özatik Kütahya Merkez Nafi Güral Fen Lisesindeki söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.


Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, Nafi Güral Fen Lisesinde gerçekleştirilen söyleşide öğrencilere, başarılı olma, hayat disiplini, zorluklarla mücadele etme, doktorluk mesleği ve geleceği konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca kendi yaşamından da örnekler verdi, öğrencilerin sorularını cevapladı.

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