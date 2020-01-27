Prof. Dr. Renders: "Şu an için korona virüs tehlikesi bulunmuyor"

Dr. Duygu Perçin Renders, şu an için korona virüs enfeksiyon tehdidinin bulunmadığını belirtti.

Türkiye'nin Çin'de ortaya çıkan korona virüsüne karşı etkili tedbirler aldığını ifade eden Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, ”Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüs şimdiye kadar o ülkede birçok can aldı. Hızla yayılan virüse karşı dünya alarma geçti. Salgın Çin'de başlamış olmakla birlikte; Tayland, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de vakalar bildirilmiştir. Bu nedenle, Çin'de ve bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir halk sağlığı problemi olarak değerlendirilip önleyici tedbirler alınmaya başlanmıştır. Wuhan-Türkiye uçuşları durdurulmuş, Çin'den gelen tüm uçakların yolcuları termal kameralarla taranmaya başlanmış, havalimanlarında karantina odaları hazırlanmıştır. Bu tedbirler, henüz Türkiye'de görülmemiş olan yeni korona virüsün ülkemizde tehdit olmasını engellemek adına çok önemlidir” dedi.

Şu an Kütahya için korona virüs enfeksiyon tehdidinin bulunmadığını söyleyen Duygu Perçin Renders, ”Bugünlerde grip vakaları yoğun görülmektedir ancak bunlar korona virüs değil, grip aşısı ile korunulabilen grip enfeksiyonlarıdır” diye konuştu.