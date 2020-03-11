Prof. Dr. Tufan Gündüz: "Ecdadımız şehirlere anlam yüklemişlerdir"

Kütahya Belediyesi Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Şehrin Söyleşisinde Bu Ay' programına alanında uzman isimler konuk olmaya devam ediyor.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orhan Karaağaç'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Şehrin Söyleşisinde Bu Ay" programına 'Tarih Bizi Çağırıyor' isimli söyleşi ile Prof. Dr. Tufan Gündüz konuk oldu.

Şehirlere tıpkı ecdadımız gibi bakarsak ancak o zaman güzelleşeceğinin altını çizen Gündüz, "Şehirlerimizi güzelleştirmek ve oraları yaşanır hale getirmek için Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın baktığı gibi bakmamız gerek. Onlar, şehirlere anlamlı ve bir o kadar da duygu yüklü bakıyorlardı. Onların baktığı gibi şehirlerimize bakmazsak, içinde yaşanılmaz ve duygusunu yitirmiş bir yer olacaktır" dedi.

Tarih severlerin katılımı ile gerçekleşen söyleşinin sona ermesiyle birlikte Prof. Dr. Tufan Gündüz, dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Prof. Dr. Tufan Gündüz'e teşekkür ederek hediye takdim etti.