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Proje ekibi ödüllendirildi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan ’Kendin yap atölyesi’ adlı proje ekibi, başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 'Kendin yap atölyesi' adlı proje ekibi, başarı belgesi ile ödüllendirildi.


Başarılı bir proje ekibi ile çalışmanın gururunu yaşadıklarını belirten Şaphane Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, ''Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında başvurduğumuz ve yaklaşık 105 bin TL bütçe desteği alan 'Şaphane kendin yap atölyesi' adlı projemizin hazırlanmasında görev alan proje ekibimiz, görevinden ayrılan eski kaymakamımız Lütfullah Göktaş tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmişti. Kaymakamımıza nazik davranışları için teşekkür eder yeni görev yerinde başarılar dileriz. Kaymakamımız adına başarı belgelerini takdim ettiğimiz arkadaşlarımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim'' diye konuştu.

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