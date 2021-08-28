Proje okulu temsilcileri Tavşanlı'da bir araya geldi

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıya, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdür Salim Karaboğa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İslam Aktepe ile Proje Okulu Müdürleri ve Kütahya, Simav, Gediz ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterleri, Kütahya Ticaret Borsası temsilcileri katıldı.

Toplantıda proje okullarında yapılan çalışmalar ile bundan sonra yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Proje okulu çalışmaları esnasında karşılaşılan problemler ile çözüm önerileri de gündeme getirildi. Ayrıca tüm katılanların fikir birliğiyle ortak çalışmalar yapılması ve bölge ile ülkenin kalkınması için Mesleki Eğitimin güçlü hale gelmesinin önemli olduğu konusunda fikir birliğine varıldı.