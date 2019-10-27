Protokol futbolcularla kahvaltıda buluştu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde grubunda oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alan Altıntaş Belediye Gençlikspor futbolcuları ile ilçe protokolü kahvaltıda bir araya geldi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti İlçe Başkanı ve Altıntaş Belediye Gençlikspor Başkanı Cihangir Dönmez, Belediye Meclis üyesi Özay Akbulut, Tribün lideri Abdullah Abya, futbolcular ve teknik ekip, ilçedeki Ecrin Otel'de kahvaltıda bir araya geldi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, kahvaltı sonrası yaptığı açıklamada, ''Kulüp olarak grubumuzda ciddi bir başarı yakaladık. Bu başarı elbette ilçe halkı ve ilçe protokolünün kulübümüzün yanında birlik ve beraberlik içerisinde olması ile gerçekleşiyor. Bu birliktelik olunca futbolcularımız zaten kendilerinde bulunan yeteneği sahaya yansıtıyor. Amacımız namağlup şampiyon olmak ve hedefimize ulaşmak. Geçtiğimiz günlerde kulübümüz için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda Başkanımız Cihangir Dönmez ile birlikte bazı temaslarda bulunduk. İnşallah hayırlı haberler vereceğiz'' diye konuştu.