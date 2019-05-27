Protokol geleneksel mahalle iftarına katıldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesi Subaşı Mahalle halkı tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftara protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle ortasındaki caddeye kurulan iftar sofrasına Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı, ilçemizde birlik ve beraberlik içinde yaşanıyor. Subaşı Mahallesi sakinlerimiz her yıl olduğu gibi geleneksel iftar yemeği verdiler. Rabbim yapmış oldukları hayırlarını kabul eylesin" ifadelerini kullandı.