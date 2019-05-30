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Protokol üyeleri yaylacıları ziyaret etti

Kütahya’nın Dumlupınar ilçe protokol üyeleri, yaz aylarında yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşları ziyaret etti.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokol üyeleri, yaz aylarında yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşları ziyaret etti.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ile beraber Ulualan yaylasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Ali ışık ve Mustafa Işık'ı ziyaret etti.


Yaylada yapılan hayvancılık hakkında hayvancılık yapan Mehmet Ali Işık' tan bilgi alan Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Ülkemiz küçükbaş hayvan varlığı bakımından dünyada önde gelen ülkelerden. Özellikle ilçemizin ekolojik koşulları küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için fazlasıyla uygun. Hayvancılığın ülkemize ekonomik açıdan çok büyük katkı sağladığının farkındayız. Sürü sahiplerinin herhangi bir sorunu ve sıkıntısı olursa kapılarının her zaman onlara açık. Bölgemizde hayvancılığın gelişmesi için üreticilerimizi yaylalarda ziyaret edip sorunlarını her zaman dinleyeceğiz'' diye konuştu.

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