Protokol üyeleri yer sofrasında

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri, Eyidemir köyünde ikamet eden Hafize Gül'ün evine misafir olup yer sofrasında iftarlarını açtı.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve İlçe Milli Eğtim Müdürü Muhammet Şehirli, Eyidemir köyünde ikamet eden ve köyün en yaşlısı olan Hafize Gül'ün iftar yemeğine misafir olup birlikte oruçlarını açtı. Eyidemir köyünden Sultan Pınar da iftar sofrasında yer aldı. Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının manevi atmosferinde yaşlılarımız ile bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının toplumumuz için önemi büyüktür. Ramazan ayı demek birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü ile birlikte yardımlaşmadır, paylaşmadır, büyüklere saygıdır. Bugün biz de büyüklerimizle beraber olduk. Onlarla iftar yapmak, onlarla birlikte olmak bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.