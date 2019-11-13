Protokolden kitap okuma kampanyasına destek

Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı tarafından başlatılan '2023'e 2023 sayfa aç' isimli kampanyaya, ilçe protokolü kitap okuyarak destek verdi.

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen okuma etkinliğine Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doağn, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gökhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Deniz Macit, Okul Müdürü Mehmet Ali Bahçeci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çiçek ve protokol üyeleri, okula ait Z kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelerek 15 dakika boyunca birlikte kitap okudular.

Okuma etkinliğinin sonunda öğrencilerin bulunduğu masaları tek tek gezerek kısa süreli sohbetler eden Kaymakam Çiçek, onlara kitap okumanın öneminden bahsetti, görüş ve önerilerini aldı.

Öğrencilere hangi kitapları okuduklarını, kitap okuma konusunda neler hissettiklerini, neler düşündüklerini ve neler öğrendiklerini soran Çiçek, ''Daha önce Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda startını verdiğimiz ‘Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa Aç‘ projesi kapsamında mümkün mertebe her hafta bir okulumuzda öğrencilerimizle bir araya gelerek, 15 dakika boyunca okuma etkinliğini birlikte gerçekleştireceğiz. Bu hafta Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sizlerle bir araya gelerek bu etkinliğe katıldık. Bütün amacımız sizleri okumaya teşvik ederek, okuma kültürünüzü geliştirmek, bilgilerinizi arttırarak, ufkunuzu genişletmek, donanımlı olarak yetişmenize katkıda bulunmaktır'' dedi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, devam eden kampanya ile ilgili yaptığı konuşmada, ''Eski adı Emet Sağlık Meslek Lisesi olan okulunuzda bir zamanlar ben de okudum ve mezun oldum. Bu okulun veteriner hekim olmamda ve bu noktaya gelmemde çok büyük katkısı vardır. Size verilen imkanları çok iyi değerlendiriniz. Kitap okumanın önemi gerçekten de çok büyük. Sürekli ve planlı olarak kitap okumayı alışkanlık haline getiriniz. Kitaplar, bizi motive eder, hayata bağlar ve ufkumuzu açar. Çocuklarımızın, gençlerimizin bugünü ve gelecekleri adına büyük yarar sağlayacağını düşündüğüm ‘Cumhuriyet'ten Milli Egemenliğe 2023'e 2023 Sayfa aç ‘ projesini gönülden destekliyor, başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere katkısı olan herkese şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, Emet Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğimizi buradan açıklıyorum“ ifadelerini kullandı.