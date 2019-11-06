Protokolün yaren ziyareti

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yarencilik geleneğine hizmet etmiş kişiler tarafından 2019 yılında kurulan ‘Ahde Vefa Yareni', Kütahya ve Simav protokolünü misafir etti.

Simav'ın gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı, folklör ve musikisinden örneklerin sunulduğu buluşmada renkli anların yaşandığı bildirildi.

Ahde Vefa Yareni büyük yaren başı Kemal Makas, Simav'ı ve yarencilik kültürünün tanıtımına katkı sağlanması amacıyla, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı davet ettiklerini belirtti. Makas, “Simav Ahde Vefa Yarenimizin kurulmasına müteakip, yarenimizin ilk misafirleri olan Kütahya ve Simav protokolünü yaren gecemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Yaren gecemize katılarak bizleri onurlandıran Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kütahya İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Simav belediye Başkanı Adil Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya TKDK İl Koordinatörü Ahmet Yazar, Simav İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar, Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Simav Ak Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, değerli ustamız Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu ve diğer misafirlerimize, Ahde Vefa Yareni olarak ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.