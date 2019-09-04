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PTT Kütahya Başmüdürü Özdoğru'dan Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, PTT Kütahya Başmüdürü Ramazan Özdoğru ile bir araya geldi.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Başmüdür Ramazan Özdoğru, Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Rektör Uysal, Özdoğru'ya iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti.


Görüşme sonunda Özdoğru, Uysal'a ay yıldız desenli saat hediye etti. Rektör kendisine sunulan hediyeye teşekkür ederek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (EFE-)

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